Giannardo e Samuele Acca: La Voce di un figlio nel ricordo di un padre amato

In un tributo straziante, il figlio Samuele ha condiviso ricordi del padre sui social media, riflettendo sui momenti trascorsi insieme e sulle lezioni di vita apprese da lui. Ha descritto suo padre come una figura affettuosa, che ha lasciato un'impronta indelebile nella vita di coloro che ha incontrato. Samuele ricorda un particolare episodio in cui, seguendo l'esempio del padre, ha aiutato una madre con un passeggino su una scala, simboleggiando l'eredità di gentilezza e forza trasmessa dal padre.





Nel suo post, Samuele scrive: "Scrivo queste due righe non sapendo se avrò il tempo e soprattutto il coraggio di pronunciare queste parole nel giorno del funerale di mio Padre. Vorrei parlare di mio Padre, parlare non ricordare, perché a parer mio si ricordano solo persone e cose che, anche solo per una piccola frazione di secondo, si ha il timore di dimenticare. Giannardo, Gianni, Giovanni, Leonardo, Papà, io personalmente ci ho messo anni prima di capire quale fosse il nome completo di mio Padre.





Ho scelto poi, e di questo non ne è mai stato troppo entusiasta, di chiamarlo Giannardo, un nome dal suono per me unico, un po’ come lui." Continua: "Ho sempre pensato che siamo la somma ed il prodotto delle persone che incrociamo nella nostra vita. Che sia per un secondo, un mese, un anno o una vita intera, veniamo e siamo definiti dagli incontri che facciamo lungo quel tortuoso ma bellissimo cammino che si chiama vita. Ed in questo cammino mio Padre, oltre che l’imminente calvizie della quale avrei fatto allegramente a meno, mi ha dato tanto, anzi, oserei dire tutto e anche di più. In questo senso io non sono, ma allo stesso tempo sono, mio Padre."





Samuele ricorda: "Il giorno dopo aver ricevuto la notizia mi sono messo in viaggio facendo tappa a Milano Malpensa. La via verso l’aereo comprendeva una discesa di qualche rampa di scale senza la possibilità di usufruire di un ascensore. Alle mie spalle si trovava una mamma che viaggiava con il figlio, passeggino e valige a carico. Prima di fare il passo verso il primo scalino mi sono fermato, pietrificato, pensando a cosa avrebbe fatto mio Padre, indipendentemente dal contesto e dalla bolla all’interno dei quali si sarebbe potuto trovare. Mi sono girato verso la Mamma, ho sorriso come avrebbe fatto lui, ho caricato il passeggino sulle spalle ed ho fatto tutti i gradini, una lacrima alla volta". Conclude: "Padre, Marito, Fratello, Cugino, Padrino, Zio, Suocero, Genero, Compare, Amico, Collega, Allenatore, Compagno di Mare e di mille altre avventure, se mio Padre è entrato nelle vostre vite, direttamente o indirettamente, che sia anche solo per un attimo o poco più, l’unica cosa che mi sento di dirvi e di portare ciò che vi ha trasmesso sempre con voi, e di custodirlo in uno spazietto nel cassetto del vostro cuore. Io lo farò perché anche se non sono mio Padre, lo sono e lo sarò per sempre".

La commovente storia di Giannardo Acca e del suo figlio Samuele ha toccato molti cuori in Sardegna e oltre. Giannardo Acca, un uomo di 59 anni da Fertilia, Alghero, è scomparso misteriosamente, scatenando appelli disperati da parte del figlio sui social media. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, sollecitando una forte risposta dalla comunità locale. Purtroppo, la ricerca si è conclusa tragicamente quando Giannardo è stato trovato senza vita nel suo veicolo, a seguito di un incidente stradale sulla strada che collega Sassari ad Alghero.