Truffa online a Capoterra: Pensionato perde 4500 euro in finto trading

L'uomo ha inizialmente investito 250 euro, per poi aggiungere altri 2000 e 2500 euro, sperando di guadagnare decine di migliaia di euro. Purtroppo, si è ritrovato con un conto svuotato, perdendo i risparmi accumulati durante una vita di lavoro.





Era in contatto con un individuo che si presentava come Oliver Thomas, presumibilmente parte di un gruppo di trading. Il pensionato passava ore al telefono con lui, osservando diagrammi che mostravano un aumento dei guadagni. Tuttavia, non ha mai ricevuto alcun ritorno sul suo investimento. La truffa è diventata evidente quando ha ricevuto una copia di un bonifico di 82mila euro, accompagnata dalla richiesta di pagare in anticipo il 15% della cifra a causa delle tasse in Inghilterra. A quel punto, ha capito di essere stato ingannato e Oliver Thomas ha smesso di rispondere alle sue telefonate.





Questo caso riflette una tendenza in preoccupante aumento di persone che cadono vittime di cyber truffatori. Il presidente di Adiconsum Cagliari ha sottolineato l'importanza della corretta informazione e della cautela nell'affidare denaro a sconosciuti online, sottolineando che è sempre meglio affidarsi a istituti bancari noti o verificare la registrazione degli operatori presso la Consob.





Il pensionato, ora consapevole dell'errore, intende denunciare l'accaduto alla polizia postale e avverte gli altri di non ripetere il suo errore, ammettendo di aver agito con scarsa attenzione e accortezza.

