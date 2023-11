Incidente stradale sulla SS131 DCN in Sardegna: Giovane in condizioni gravi





Le due persone alla guida, una donna di 35 anni e un giovane di 20 anni, sono state prontamente soccorse. Il ventenne è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro in condizioni gravi. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Siniscola, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Anche le Forze dell'Ordine e il personale ANAS hanno operato per i rilievi e la gestione del traffico. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

NUORO - Un grave incidente stradale è avvenuto questa notte sulla SS131 DCN, all'altezza di Monte Pizzinnu. Un'Alfa Romeo Giulietta, procedendo in direzione di Olbia, ha tamponato una Fiat Punto. L'incidente si è verificato poco dopo le 4:30. A causa dell'impatto, la Giulietta è stata proiettata sulla corsia opposta, finendo fuori strada.