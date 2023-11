Sequestro di un cantiere abusivo in Sardegna: Tutela dell'ambiente e del paesaggio marino

La zona interessata, caratterizzata da un vincolo paesaggistico severo, si trova a soli 50 metri dal mare, rendendo l'azione del Corpo Forestale ancora più critica per la salvaguardia dell'ambiente marino e costiero. La scoperta di questa costruzione illecita ha portato alla trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica di Lanusei.





Inoltre, è stato segnalato al Comune di Tortolì il reato urbanistico e paesaggistico, imputabile al proprietario dell'edificio, di origine argentina e residente a Tortolì, e al presunto esecutore dei lavori, anch'esso argentino. Questo episodio sottolinea il ruolo cruciale del Corpo Forestale nella protezione dell'ambiente e della costa. La loro vigilanza estesa in materia urbanistica e paesaggistica è essenziale per preservare il territorio della Sardegna, noto per la sua bellezza naturale e la sua importanza ecologica. L'attività illecita, che ha sfidato le regolamentazioni a tutela del paesaggio, evidenzia una crescente necessità di vigilanza e intervento in aree sensibili, in particolare nelle zone costiere dove il rischio di abusi edilizi è elevato.





Il sequestro di oggi è un chiaro messaggio a tutti coloro che cercano di violare le normative ambientali: le autorità sarde sono attente e pronte a intervenire per proteggere il loro patrimonio naturale. Questo intervento è un passo fondamentale verso la conservazione della costa sarda, un gioiello del Mediterraneo che richiede un impegno costante per la sua difesa e valorizzazione.

Tortolì, Sardegna - La Stazione Forestale di Tortolì ha compiuto oggi un'azione decisiva nella lotta contro l'abusivismo edilizio e la tutela del paesaggio costiero. In una mossa sorprendente, il personale ha posto sotto sequestro un cantiere edile nella località di San Gemiliano, dove era in corso la realizzazione di un edificio residenziale privato completamente abusivo.