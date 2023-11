Tragedia notturna: Incidente mortale sulla SP4, un giovane barista perde la vita

Medda, noto per la sua dedizione al lavoro e per la passione per la palestra, stava tornando a casa dopo una serata di lavoro quando il suo veicolo, una Renault Clio, ha perso il controllo.





L'auto è uscita di strada, impattando prima contro un ponticello e poi contro un albero. L'impatto, verificatosi intorno alle 3 del mattino, si è rivelato fatale per il giovane.





La comunità di Serramanna, dove Medda era ben conosciuto e apprezzato, è stata scossa dalla notizia della sua morte. Cristian Medda era un barista a Sanluri e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto in chi lo conosceva.





La polizia sta indagando sull'incidente, considerando tra le possibili cause la scivolosità della strada dovuta alle recenti piogge, che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.

Nelle prime ore del mattino, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Cristian Medda, un ventenne del comune di Serramanna, Sardegna. L'incidente si è verificato sulla strada provinciale SP4 che collega Sanluri a Samassi.