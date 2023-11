Droga: lasciare sole le famiglie è come essere complici dello spaccio

Quello della droga è un ambiente fatto di drammi che le persone coinvolte cercano di non far conoscere tanto è condito di violenza e vergogna. E’ un ambiente tanto malvagio da far pensare alle persone che il solo fatto di schierarsi dalla parte della libertà dalla droga potrebbe metterli nel mirino di coloro che invece traggono un profitto criminale dallo spaccio della stessa. Tuttavia quest’atteggiamento può essere sconfitto e il modo di farlo è lavorare sulla prevenzione: ma come farlo se non si hanno gli strumenti adatti? Ispirata dalle parole del filosofo e umanitario L.Ron Hubbard che disse che “l’arma più efficace contro la droga è l’istruzione”, Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga distribuisce gratuitamente il materiale informativo e, grazie all’instancabile lavoro dei suoi volontari, mette tutti in condizione da far viaggiare di mano in mano queste verità su cosa comporti l’assunzione di stupefacenti.

L’esperienza mostra che è più semplice indurre una persona a non fare mai uso di droga piuttosto che smettere una volta che ne ha fatto uso. Il coinvolgimento popolare è solo un obbiettivo: la società libera dalla droga è la meta. Per questo le iniziative proseguono di settimana in settimana in ogni zona della Sardegna.

Le iniziative di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga sono proseguite negli ultimi giorni vedendo Siniscola e Olbia, proprio nella mattinata di giovedì 9 novembre, come tappe delle più recenti attività. In queste due piazze i volontari hanno distribuito materiale informativo sugli effetti della droga a centinaia di persone riscontrando un grande favore e volontà di partecipare da parte di tutte le persone coinvolte. Ciò che è più difficile da tollerare per le persone è la brutalità che si genera intorno a determinati ambienti.