Bracconiere sorpreso nel parco regionale di Gutturu Mannu: Intervento decisivo del corpo forestale

Il personale della Stazione Forestale di Pula ha sorpreso un individuo, già noto alle forze dell'ordine per reati venatori, mentre armava lacci d'acciaio destinati alla cattura di cervi e cinghiali. L'uomo, utilizzando esche alimentari, stava predisponendo un sistema per attirare la fauna selvatica verso gli strumenti di cattura. La sua azione, in flagranza di reato, è stata prontamente intercettata dai forestali.





Di conseguenza, è scattata la denuncia per bracconaggio in area protetta e l'utilizzo di strumenti non consentiti. In aggiunta, il Corpo Forestale ha proceduto al sequestro degli strumenti di cattura illeciti. Questo intervento si inserisce nell'ambito delle attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dal Corpo Forestale.





Queste operazioni sono fondamentali per il mantenimento dell'ordine e la protezione della biodiversità, in particolare nelle aree protette come il Parco Regionale di Gutturu Mannu. Grazie a queste azioni, si rafforza la tutela della legalità e si contrastano comportamenti illeciti che mettono in pericolo la fauna selvatica e l'equilibrio dell'ecosistema.

Un'importante operazione antibracconaggio si è svolta all'interno del Parco Regionale di Gutturu Mannu, nella località di Is Canargius, nel comune di Sarroch.