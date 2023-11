Allevatore incendiario denunciato a Cagliari dal corpo forestale

Nella tarda serata di ieri 10 novembre,, nei pressi della SS 130 a Decimomannu, in località S'Utturu is Bingias, un allevatore è stato colto in flagrante mentre bruciava rifiuti di vario genere - dalla gomma alla plastica, dai residui vegetali alle carcasse di ovini - all'interno del suo recinto. La scena, caratterizzata da fiamme e una colonna di fumo denso e nero, è stata prontamente intercettata dal personale del Nucleo Investigativo provinciale del Corpo Forestale, che è intervenuto sul posto. Dopo aver intimato all'allevatore di spegnere il fuoco, sono state impartite disposizioni per il corretto smaltimento dei rifiuti. Un secondo caso si è verificato all'alba a Selargius, in località Calamattias.





Una pattuglia della stazione Forestale di Cagliari ha notato una densa colonna di fumo che si elevava da un recinto di una casa rurale. Il proprietario del terreno è stato sorpreso mentre alimentava un fuoco destinato allo smaltimento di una grande quantità di libri e riviste. Anche in questo caso, le fiamme sono state spente e i rifiuti sono stati conferiti in un centro autorizzato. In entrambi gli episodi, le persone coinvolte sono state denunciate all'autorità giudiziaria per incenerimento illecito di rifiuti, un reato che può comportare pene severe, inclusa la reclusione fino a cinque anni e, nei casi più gravi, anche l'arresto.





Il Corpo Forestale sottolinea l'importanza di tali operazioni nel contesto della lotta contro lo smaltimento illegale dei rifiuti. Incenerire rifiuti in modo illecito, oltre a essere illegale, è estremamente dannoso per l'ambiente. Le sostanze rilasciate, come diossine e particolati, sono altamente pericolose per la salute umana e danneggiano l'aria, il suolo e le acque di falda e superficiali. Per rafforzare ulteriormente questi sforzi, il Corpo Forestale invita la popolazione a segnalare ogni fatto analogo al numero 1515. Questa collaborazione è fondamentale per mantenere la vigilanza e garantire un ambiente più pulito e sicuro per tutti.

In un'epoca in cui la tutela ambientale è più cruciale che mai, il Corpo Forestale di Cagliari sta conducendo una lotta incessante contro il problema crescente dell'incenerimento illegale dei rifiuti. Due episodi recenti mettono in luce l'efficacia e la determinazione di questo corpo nell'affrontare tale problematica.