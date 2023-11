Bonorva, 82 kg di marijuana nascosti in azienda: Commedia dell'errore con finale in carcere





Un piano geniale, se non fosse stato per i 82 kg di "materiale verde" nascosti in sacchi di cartone e nylon, che hanno attratto l'attenzione dei Carabinieri. Come in una commedia degli equivoci, i Carabinieri, che da tempo tenevano d'occhio l'azienda, hanno deciso di fare un salto per un saluto, scoprendo così bilance, essiccatori e, ovviamente, la marijuana.





I due protagonisti, forse dimenticando di essere nella vita reale e non in una sceneggiatura di Hollywood, sono finiti dritti in carcere a Bancali, dopo un processo in tribunale a Sassari.





La direttissima, presieduta dal giudice Giancosimo Mura, con la pm Ilaria Achenza, ha visto l'attivismo difensivo dell'avvocata Elisabetta Udassi e della legale Cappai del foro di Oristano. Ma, come in ogni buona storia con una morale, il crimine non paga, e i nostri due aspiranti Walter White sono stati costretti a lasciare la scena, non con una standing ovation, ma con una porta che si chiudeva alle loro spalle, forse sognando di essere altrove, magari in una serie TV meno realistica e più indulgente.

In un plot twist degno di un film, un'azienda a Bonorva si è trasformata da innocuo luogo di lavoro a set di "Breaking Bad", con un finale meno glamour e più giudiziario. Due uomini, un senese di 52 anni e un nuorese di 38, probabilmente influenzati dalle serie TV, hanno pensato bene di trasformare il loro luogo di lavoro in un laboratorio per la produzione di marijuana.