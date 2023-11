Alghero: Il mistero del corpo di un uomo trovato su un pontile

La scena del ritrovamento è quasi teatrale nella sua crudezza: le cime di ormeggio, simboli di sicurezza per le imbarcazioni, diventano strumenti di un destino tragico, avviluppate intorno alle gambe di Delrio, mentre il suo volto riposa nelle acque fredde del porto. Un pescatore, la cui barca era ancorata allo stesso pontile, è stato il primo a notare il cadavere e a lanciare l'allarme. I militari della Capitaneria di Porto di Alghero e i Carabinieri sono ora i protagonisti di questa indagine intricata, dove ogni ipotesi rimane aperta.





Questo giallo, che si svolge tra le banchine del porto, porta con sé domande inquietanti: cosa è accaduto a Mario Giuseppe Delrio in quelle ultime ore oscure? La sua storia personale è una chiave per decifrare questo enigma o si tratta di un capitolo ancora non scritto nelle sue vicende? Alghero, con il suo porto ora trasformato in una scena di indagine, attende risposte, mentre le onde continuano a sussurrare storie non ancora raccontate.

Il velo del mistero che avvolge Alghero si infittisce: il corpo senza vita ritrovato questa mattina nel porto turistico appartiene a Mario Giuseppe Delrio, 43 anni, un uomo il cui passato è segnato da problematiche legate alla tossicodipendenza e da precedenti noti alle forze dell'ordine.