Un guardrail come confine tra vita e morte: Dramma sulla Statale 125

Un teatro di ordinaria follia dove la pioggia si trasforma in complice involontaria di una tragedia sfiorata, un monito che rimbomba sulle strade umide di un'autunno capriccioso. Il giovane, in un tratto di strada tradito dalla pioggia, ha perso il controllo del suo mezzo, scivolando in una danza macabra che si è conclusa con un violento abbraccio con il guardrail. Un ferro freddo che ha fermato un volo forse ancor più tragico, delineando quel sottile confine tra la vita e la morte che troppo spesso dimentichiamo.





Con la rapidità che solo la paura e l'urgenza sanno infondere, è stato avviato un volo disperato verso l'ospedale Brotzu di Cagliari, sospeso tra le cure del 118 e le preghiere di chi ancora spera. Le condizioni del giovane sono serie, un eufemismo che nasconde l'angoscia di chi combatte per non cedere, per restare aggrappato a questo mondo. Le forze dell'ordine, come moderni Sherlock Holmes, sono ora chiamate a dipanare la matassa di un incidente che si aggiunge al macabro conto di una strada che già conosce troppo bene il sapore amaro delle lacrime e del sangue. Un tratto della statale 125 giace ora in silenzio, un silenzio che grida, chiuso al traffico, testimone muto di un dramma che si ripete con frequenza inquietante.





Squadre dell'Anas e forze dell'ordine lavorano senza sosta, non solo per ripristinare la viabilità ma forse, nel profondo, per tentare di ricucire una ferita che si riapre ogni volta che un'auto sfreccia troppo veloce, che un guidatore perde per un attimo la concentrazione, che un destino si schianta contro un guardrail. Questo incidente è più di una semplice nota di cronaca; è un grido che si perde nel fragore della pioggia, è un monito per tutti noi, un richiamo a quella prudenza e a quel rispetto per la vita che dovrebbero essere i compagni inseparabili di ogni viaggiatore. In attesa di notizie più confortanti, la comunità di Bari Sardo e di Sanluri attende, trema e spera, consapevole che ogni partenza potrebbe non avere ritorno. Per il giovane ferito, ora, non rimane che un viaggio verso la guarigione, un percorso di rinascita che auspichiamo breve e privo di ostacoli.

BARI SARDO Sono le lacrime del cielo a rendere scivoloso il destino di un giovane di 26 anni, originario di Sanluri, che ha danzato con la morte lungo l'asfalto insidioso della statale 125.