Coltivazione e traffico di Marijuana: "Un Hobby Costoso" per due uomini, ora ospiti dello Stato





Dopo aver scoperto un'impressionante collezione di 3.292 piante di cannabis in un terreno ad Arborea lo scorso settembre, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, con un cast di supporto che comprende militari di Oristano, Nuoro, Orune, Bono e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno arrestato due uomini a Orune e Bono. I Protagonisti: Un 37enne e un 27enne, già noti alle forze dell'ordine per il loro "pollice verde", sono stati catturati.





Le accuse? Coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti, con un'aggravante che suona come un premio per l'ingente quantitativo rinvenuto ad Arborea.





La Trama si Infittisce: Secondo le dichiarazioni ufficiali, i due avrebbero gestito la coltivazione contattando la famiglia proprietaria del terreno, fornendo "il materiale e le semenze per intraprendere la coltivazione, promettendo in caso di piena maturazione delle piante, una certa parte dell'introito conseguente alla vendita".





Si potrebbe quasi immaginare un annuncio su un ipotetico sito di lavoro: "Cercasi agricoltori con spirito imprenditoriale per innovativa startup agricola". Raccolto e Ricompensa: Durante le perquisizioni, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 26.000 euro in contanti a casa del 37enne di Orune e 8.900 euro più dieci confezioni di semi di marijuana a casa del 27enne di Bono. Un caso di "risparmi per tempi verdi"?





Epilogo (per ora): I due uomini sono ora ospitati dallo stato, cortesia delle due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del Tribunale di Oristano. La loro avventura nella coltivazione di "piante speciali" si conclude, per il momento, dietro le sbarre, lasciando dietro di sé un terreno vuoto e molti interrogativi... e forse qualche seme di troppo.

ARBOREA In un'operazione che potrebbe essere confusa con il plot di un film di serie B, i carabinieri hanno recentemente aggiunto un nuovo capitolo alla saga "Coltivatori di Sogni... e Cannabis".