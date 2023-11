Emergenza al Liceo Scientifico di Alghero: Crolla una parte del soffitto

La causa esatta del crollo non è ancora stata definita, ma si presume che possa essere legata a problemi nelle coperture o a mancanza di manutenzione. Prima di procedere con i lavori di riparazione e messa in sicurezza, saranno effettuati sopralluoghi per valutare la natura e l'entità del danno?.

Oggi, il Liceo Scientifico di Alghero ha vissuto un episodio preoccupante: una porzione del suo controsoffitto è crollata. Questo incidente, avvenuto nella sezione del corridoio che porta all'atrio e alla palestra, non ha fortunatamente causato feriti. Le aule sono state immediatamente sgomberate e la scuola è stata chiusa per garantire la sicurezza di studenti e personale.