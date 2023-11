Evento speciale su Intelligenza Artificiale a Cagliari: approfondimento su professioni del futuro e opportunità

I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire come l'intelligenza artificiale sta plasmando il futuro del lavoro e quali competenze saranno richieste nei prossimi anni. L'evento offrirà anche uno sguardo approfondito sui casi studio più attuali e sui progressi tecnologici che stanno guidando la trasformazione digitale in vari settori. La discussione si propone di fornire spunti preziosi per chiunque sia interessato a capire meglio l'impatto dell'IA sul mondo professionale e sulle opportunità di carriera. La partecipazione è aperta a tutti, con un'attenzione particolare per sviluppatori, studenti, accademici e professionisti del marketing. È un'ottima occasione per fare networking, condividere idee e ispirarsi alle storie di successo nel campo dell'IA. L’evento è pensato per introdurre l’innovativo corso di formazione Artificial Intelligence for developers - 8 weekend per diventare Machine Learning Specialist, lanciato da Open Campus in collaborazione con Sardegna Ricerche.

Gli appassionati di tecnologia, sviluppatori e professionisti del settore sono invitati a partecipare all’evento “Perché specializzarsi in Intelligenza Artificiale: nuove professioni e nuove applicazioni per giocare d’anticipo sul futuro”, un appuntamento dedicato all'Intelligenza Artificiale (IA), in programma domani, 10 novembre 2023, nell’Area Living di Open Campus (Sa Illetta), a partire dalle 17:30. L’incontro vedrà la partecipazione di Andrea Zanda, ingegnere informatico e PhD in Machine Learning e cofondatore di Rombo.ai e Claudio Simbula, giornalista, consulente di comunicazione e autore del libro “Professione Robot 2.0”. La discussione sarà moderata dal giornalista Michael Pontrelli di Tiscali Notizie. Il meeting si concentrerà sulle nuove frontiere dell'IA, esplorando le recenti applicazioni e le professioni emergenti in questo campo in rapida evoluzione.