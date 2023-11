Il Pecorino Romano star del fashion food all’Università degli studi Internazionali di Roma

“Il lavoro – spiega Carfora - verterà sulla creazione di contenuti Instagram che facciano leva sulle teorie e tecniche persuasive studiate dalla psicologia sociale e dalla psicologia della comunicazione, per esempio dimensioni cognitive, emotive, sociali, identitarie, valoriali, comportamentali, con l’obiettivo di aumentarne la notorietà e promuoverne il consumo, tenendo conto dei diversi mercati internazionali in cui il prodotto è esportato”. “Contest: Comunicazione alimentare e mercati internazionali. In collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano” il titolo della sfida proposta agli studenti.





Il progetto prevede la partecipazione in aula di Riccardo Pastore, direttore del Consorzio che tutela il Pecorino Romano, sede a Macomer nel centro Sardegna, a presentare il prodotto e la sua collocazione sui mercati internazionali, per attivare una discussione sulle tematiche chiave da comunicare in campagne internazionali di promozione del prodotto. La lezione si terrà domani, 8 novembre. Poi, gli studenti lavoreranno in gruppo selezionando un mercato internazionale entro cui collocare la loro campagna promozionale Instagram e decidendo quali tecniche persuasive utilizzare. I lavori di gruppo saranno presentati il 12 dicembre.





Il contest prevederà l'assegnazione di tre premi ai migliori lavori di gruppo (Premio "Competence", Premio "Social Impact", Premio "Social Psychology") che saranno attribuiti una giuria di esperti composta dallo stesso Pastore, da Fabio Pisano (Brand & Innovation Consultant), da Emanuela Mugliarisi (Senior Content and Social Supervisor in frog Italy). da

Il Pecorino Romano star del fashion food fra lusso, made in Italy e mercati emergenti. Sarà il formaggio più amato al mondo, colonna portante di tantissimi piatti della cucina italiana, il protagonista di un innovativo progetto all’Università degli Studi Internazionali di Roma. E’ stata Valentina Carfora, insegnante di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, a proporre agli studenti del corso di laurea in Economia e Management Internazionale - percorso "Lusso, Made in Italy e Mercati globali" – un progetto che prevede la creazione di una campagna social per la promozione del Pecorino Romano in qualità di prodotto alimentare Made in Italy.