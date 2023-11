Critica al cieco snobismo musicale: il caso Calcutta ad Alghero

Ma attenzione, questa non è una critica alla mancanza di conoscenza, che è sempre perdonabile, ma piuttosto all'atteggiamento di chi, con arrogante leggerezza, si vanta della propria ignoranza come se fosse una medaglia al valore. Calcutta, con le sue melodie orecchiabili e i testi che riflettono la vita quotidiana con un'intelligenza tagliente, rappresenta quella parte della musica italiana contemporanea che osa spingersi oltre i confini del banale. Dimenticatevi delle facili battute sul suo nome d'arte; ciò che conta è il suo contributo all'indie pop italiano, che ha già conquistato palchi e cuffie in tutto il paese. È ironico che, in un'era dove l'accesso alla cultura è letteralmente a portata di click, ci siano ancora coloro che preferiscono galleggiare nell'ignoranza piuttosto che informarsi.





Questo atteggiamento di supponenza pseudo-culturale non fa altro che dimostrare una chiusura mentale che, sinceramente, in un panorama artistico così variegato e ricco come quello italiano, è ingiustificabile. Quindi, prima di snobbare l'annuncio di un artista come Calcutta come primo nome dell'estate algherese, si potrebbe tentare l'impresa titanica di un click su internet.





Magari per scoprire che dietro quel nome che tanto fa divertire si nasconde la colonna sonora della prossima estate. E poi, chissà, forse mentre il sole tramonta sulla Riviera del Corallo, vi ritroverete a cantare "Frosinone" sotto il palco, rimpiangendo ogni battuta fatta a sproposito.

Ad Alghero, l'arrivo di Calcutta, il cantautore, non la santa, ha suscitato un vespaio di commenti che oscillano tra l'ignoranza beata e l'ironia pungente. Pare che molti abbiano scelto la via della derisione piuttosto che compiere l'arduo viaggio su Google per scoprire chi sia questo artista.