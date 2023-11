Alghero: Scoperta frode in distributore di carburante, gestore denunciato





È emerso che la quantità di carburante erogata era sistematicamente inferiore a quella registrata e pagata dai clienti, con una discrepanza ben superiore ai margini di errore ammessi dalla normativa vigente.





Al termine delle verifiche, il rappresentante legale della società proprietaria del distributore è stato formalmente denunciato. La scoperta getta un'ombra sul settore dei distributori di carburante, ponendo in rilievo la necessità di un controllo più rigoroso per la protezione dei diritti dei consumatori.

Alghero – Un'operazione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Alghero e del personale dell'Agenzia delle Dogane di Sassari ha portato al sequestro di una pompa presso un distributore di carburanti, rivelatrice di una considerevole truffa ai danni dei consumatori. Le indagini sono partite in seguito a diverse segnalazioni, che hanno messo in luce irregolarità in uno dei sei impianti del distributore.