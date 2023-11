Addio in solitudine: Il tragico destino di un agricoltore nel sassarese





Non un addio ma un tragico commiato, con la motozappa che, come un fato ineluttabile, si è rovesciata su di lui in un istante che ha spezzato il tempo. La compagna di una vita, quella moglie che con lui ha condiviso fatiche e raccolti, ha lanciato l'allarme, un grido che ha squarciato la quiete delle campagne.





In soccorso sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, uomini e donne che portano soccorso e speranza, ma che questa volta hanno dovuto arrendersi al verdetto inappellabile della sorte. Nulla hanno potuto i soccorsi del 118: l'uomo è rimasto lì, abbracciato alla terra che ha amato e lavorato, in una pace che solo la natura può comprendere.





Una vita di duro lavoro, di solchi tracciati e di semi piantati, si è conclusa in un silenzio che parla al cuore di chi resta, di chi sa che ogni ruga sul volto di quell'uomo raccontava una storia, un pezzo di mondo rurale che se ne va con lui.

Nel silenzio di un pomeriggio qualunque, la terra ha rivendicato a sé un pezzo di vita. Sebastiano Sanna, ottant'anni, di Uri, ha visto il suo ultimo sole mentre solcava il terreno del suo podere, nei pressi del placido lago Cuga.