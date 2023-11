Una testata alla ragione: Violenza inaudita in una scuola del Sud Sardegna

La dinamica è spietata nella sua essenzialità: un rimprovero, forse all'apparenza banale, verso uno studente irrequieto di 16 anni, si trasforma in una scena da far-west moderno, dove l'aula diventa un ring e il rispetto un ricordo sbiadito. Il giovane, in un impeto di ribellione adolescenziale, scappa e chiama in soccorso il padre, che, lontano dall'essere l'ancora di saggezza, si lascia trascinare in una spirale di violenza inaudita. Ciò che segue è una cronaca da manuale della perdita di controllo: il genitore, anziché offrire un modello positivo, sceglie di affrontare il docente nei corridoi della scuola, trasformando la parola "educazione" in un ossimoro doloroso.





Il risultato è un parapiglia che vede la necessità dell'intervento dei carabinieri e dei soccorsi, con il professore e l'aggressore trasportati all'ospedale per le cure del caso. Questo episodio non è solo il racconto di un fatto di cronaca, è il sintomo di una società malata, dove l'autorità dell'insegnante è costantemente sotto assedio, dove l'assenza di dialogo genera mostri e dove la risposta alla frustrazione si dipinge con i colori cupi dell'aggressività. Un insegnante che riprende un alunno dovrebbe essere un gesto quotidiano di un processo educativo, non l'innesco per un'aggressione fisica.





E mentre la Compagnia dei carabinieri di Villacidro valuta le denunce per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ci si interroga su come sia possibile ricostruire quel tessuto sociale che sembra sgretolarsi sotto i colpi di testate e insulti. L'educazione non è solo una questione di scuola, ma di comunità, di valori condivisi e di rispetto reciproco. È tempo di chiedersi non solo che insegnamento possiamo offrire ai nostri figli, ma anche che esempio diamo loro ogni giorno con i nostri comportamenti.

In un'aula scolastica del sud Sardegna si consuma l'ultimo atto di una tragedia dell'educazione, dove la violenza sfocia nell'irrazionale, nel disprezzo delle istituzioni e nell'erosione di quel patto civile che dovrebbe unirci come comunità. Un professore di matematica, con i suoi 56 anni di esperienza e dedizione, si ritrova vittima della furia incosciente di un genitore, incapace di gestire la conflittualità se non con la brutalità di un gesto primitivo: una testata.