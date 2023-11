Tappa tedesca del progetto in sinergia tra Dinamo e Fondazione Mont'e Prama





Francesco Pistis, presidente del circolo sardo “Su nuraghe” di Stoccarda: “Questo appuntamento rappresenta il mio ultimo impegno ufficiale da presidente del circolo e sono particolarmente orgoglioso che ci sia stata una partecipazione così importante per un evento culturale”. Marsilio Balzano, Chief Marketing Officer Dinamo Sassari: “La campagna di comunicazione con la “Fondazione Mont’e Prama” è nata con obiettivi ambiziosi e siamo estremamente soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo in termini di partecipazione e traffico sui nostri canali: significa che la strada intrapresa è quella giusta".





A incantare la folta platea è stata la presentazione del patrimonio culturale sardo, con la conferenza dal tema “Il parco archeologico della Penisola del Sinis” tenuta dalla archeologa Nicoletta Camedda, coadiuvata per la traduzione in tedesco dalla dott.ssa Sara Fadda. Grande interesse e feedback positivi dai presenti che hanno partecipato con entusiasmo e curiosità. Un modo per accorciare le distanze geografiche e unire, ancora una volta, nel segno di Dinamo e “Fondazione Mont'e Prama” i sardi nel mondo.

Grande entusiasmo per il progetto di Dinamo e “Fondazione Mont’e Prama” alla vigilia del terzo incontro di Basketball Champions League che i biancoblu disputeranno nella vicina Ludwigsburg. A fare gli onori di casa è Paolo Atzori, presidente della Federazione dei circoli sardi in Germania: “Ringraziamo la Dinamo Sassari e la “Fondazione Mont’e Prama” per aver portato anche qui questo progetto che si sposa perfettamente con il nostro obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura, allo sport e a tutti quei valori positivi che rappresentano”.