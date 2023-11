Collisione a Margine Rosso: Due motociclisti feriti in incidente stradale

I soccorritori hanno lavorato per trasferire i feriti in ospedale e per normalizzare la situazione, che aveva causato la chiusura temporanea della strada, aggravata da una fuoriuscita di carburante da uno dei mezzi incidentati. Una squadra dei vigili del fuoco proveniente dalla sede centrale di viale Marconi si è adoperata per la sicurezza dell'area, mentre la Polizia locale ha condotto le indagini per chiarire la dinamica e le cause dell'accaduto. La comunità attende aggiornamenti sulla condizione dei feriti e sull'esito delle indagini.

Ieri, 5 novembre, un grave incidente ha turbato la quiete del Margine Rosso, lungo la litoranea di Quartu. Alle 13:30, un'improvvisa collisione ha visto coinvolti un'auto e due motociclette. L'incidente ha lasciato due persone ferite, un uomo di 52 anni e una donna di 41, entrambi conducenti delle moto. Immediato è stato l'intervento dei soccorsi: vigili del fuoco e team del 118 si sono precipitati sul luogo del sinistro.