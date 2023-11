Mattoncini e memorie: Il tributo a Gigi Riva per il suo 79° compleanno

Questo busto non è solo una statua, è una narrazione alta 140 centimetri che celebra il campione di Leggiuno, ormai cagliaritano d'adozione. Realizzato in oltre un mese di lavoro con 12mila pezzi di Lego, il diorama rappresenta una sfida creativa, come raccontato da Lampis all'ANSA. Ispirato da figure di calciatori come Totti e Lewandowski in Lego, ha scelto di omaggiare Riva con un'opera che, nonostante le limitazioni dei mattoncini rettangolari, soddisfa l'autore. Il busto sarà esposto al Museo del Mattoncino Karalisbrick a Cagliari, ma prima avrà l'onore di essere presentato a Riva, che ha già espresso il desiderio di firmare il piedistallo. Un gesto che conferma l'eterno legame tra il campione e la sua terra scelta, una celebrazione dell'icona sportiva attraverso l'arte e il gioco.

Il settimo giorno di novembre segna il settantanovesimo compleanno di Gigi Riva, una leggenda vivente nel panorama calcistico. In questa giornata speciale, l'eroe sportivo sarà celebrato come di consuetudine, con un tributo che trascende il campo da gioco. Nel 2014, per i suoi 70 anni, un'immagine emblematica di Riva, catturata nel periodo del trionfo del Cagliari nel campionato del '69-'70, con le braccia conserte e uno sguardo determinato, è stata diffusa dai giornali sportivi grazie all'iniziativa del suo storico club. Quest'anno, l'immagine è stata trasformata in un busto di Lego, frutto dell'ingegnosità di Maurizio Lampis, noto per aver già creato monumenti mondiali in mattoncini.