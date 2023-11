Uccise i suoceri con l'ascia, nonni non potranno vedere nipotini

La decisione della corte ha confermato il precedente giudizio del Tribunale dei minori, che aveva già negato ai nonni materni la possibilità di mantenere un legame con i bambini. I dettagli del caso sono macabri. Baule è accusato di aver commesso il crimine il 26 febbraio 2022, dopo un litigio con la moglie, Ilaria Saladdino, in strada a Porto Torres. Egli avrebbe preso un'ascia dal suo veicolo e colpito mortalmente prima il suocero, poi la suocera, che morì dopo un mese di coma, e infine la moglie, che sopravvisse ma con gravi ferite. In seguito al terribile atto, Baule fuggì, lasciando i loro gemelli di un anno a testimoniare l'orrore, per poi arrendersi alle autorità.





L'odissea giudiziaria ha visto i genitori di Baule, Antonio Maria Baule e Stefanina Pais, lottare senza successo per il diritto di vedere i loro nipoti, ormai affidati ai tutori Giuseppa Saladdino e Franco Arras. La corte ha tenuto in considerazione i preesistenti attriti tra le famiglie Saladdino e Baule, ritenendo che un contatto con i nonni paterni non sarebbe nell'interesse superiore dei bambini, il cui benessere rimane la massima priorità in mezzo a questa tragica vicenda.

In un caso giudiziario che ha sconvolto l'opinione pubblica, la Corte d'appello di Sassari ha emesso un verdetto definitivo che nega ai genitori di Fulvio Baule, l'uomo accusato di un efferato duplice omicidio, il diritto di vedere i loro nipoti. Fulvio Baule, 41 anni, è al centro di un processo per aver brutalmente assassinato i suoi suoceri e aver lasciato la moglie sull'orlo della morte.