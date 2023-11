Da La Maddalena a Cagliari: il messaggio “No alla droga!” coinvolge i commercianti

Non passa giorno in cui manchino notizie legate ai drammi collegati a questo argomento e causati da persone che, in preda allo sballo, hanno drammaticamente coinvolto anche coloro che non assumerebbero droga nemmeno sotto tortura. Questo fa comprendere che siamo tutti coinvolti nella risoluzione di questa piaga. Questo il motivo per cui i volontari si danno da fare per coinvolgere anche i commercianti: entrando da un negozio all'altro, da La Maddalena a Cagliari, le persone vedono ovunque il materiale informativo “Scopri la Verità sulla Droga” e in questo modo possono prendere le informazioni corrette.





Spinti da quanto disse il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, che descrisse le droghe come “l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”, i volontari sanno che la vastità di questo problema è enorme e non sarà sufficiente una singola iniziativa di sensibilizzazione. Per questo le attività continueranno a La Maddalena così come in tante altre cittadine della Sardegna. La Fondazione infatti ha già previsto iniziative anche a Olbia, Nuoro e Cagliari nei primi giorni della settimana.

