Turismo, riparte la stagione delle fiere: Alghero a Lugano

Alla presenza delle principali località e dei migliori professionisti si incontrano domanda e offerta del comparto che rappresenta una delle colonne dell'economia in Riviera del Corallo. La città, grazie all'azione coordinata dell'Assessorato al Turismo con la Fondazione Alghero e la presenza del Consorzio Turistico Riviera del Corallo, l'Associazione Welcome to Alghero e l'Associazione Club di Prodotto Domos si presenta con un'azione integrata d'immagine, così da rafforzare la reputazione della destinazione nel Mediterraneo, coerentemente con gli obiettivi contenuti nella programmazione dell’Amministrazione comunale. Presente a Lugano anche il presidente della Fondazione, Andrea Delogu, che ha portato i saluti agli operatori turistici ed agli imprenditori algheresi impegnati nella promozione e valorizzazione del territorio.

Rafforzare e rilanciare la “Destinazione Alghero”, consolidare e incrementare il numero di presenze turistiche nel suo territorio, accrescere l'appeal della città catalana d'Italia. Alghero, con le sue bellezze e lo straordinario territorio che la circonda, si promuove al “Salone Svizzero delle Vacanze”. Dal 3 al 5 novembre 2023 Lugano ospita la 20esima edizione della fiera dedicata al turismo ed una delle postazioni di eccellenza è occupata proprio da Alghero.