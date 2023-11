Operazione Antibracconaggio ad Olbia: Guardia Costiera sequestra 300 Kg di pesce Spada e salva granseole minacciate

Il dettaglio dei controlli ha rivelato che 31 dei 36 esemplari di pesce spada sequestrati non rispettavano le dimensioni minime imposte dalla normativa comunitaria e mancavano dei documenti necessari a comprovarne la legittima provenienza. Analogamente, le grancevole sequestrate non possedevano la documentazione obbligatoria per la tracciabilità. Per queste violazioni, i responsabili sono stati multati per un totale di 27.000 euro.





Il pesce sequestrato è stato posto immediatamente sotto sequestro. In un gesto di rispetto per l'ecosistema marino, le grancevole sono state liberate nelle acque protette dell'Area Marina di Tavolara - Punta Coda Cavallo da parte della Guardia Costiera. Il pesce spada, dopo essere stato controllato e giudicato adatto al consumo dalla ASL locale, è stato donato in beneficenza. Il Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo, Direttore Marittimo di Olbia, ha sottolineato l'importanza di mantenere una sorveglianza costante e meticolosa per salvaguardare le risorse ittiche e impedire pratiche di pesca non autorizzate, ribadendo l'impegno continuo della Guardia Costiera nella tutela dell'ambiente marino.

La Guardia Costiera di Olbia ha recentemente condotto un'operazione di polizia marittima mirata al contrasto della pesca illegale. Durante i controlli effettuati, hanno scoperto circa 300 chilogrammi di pesce spada di taglia inferiore a quella legale e 17 grancevole vive di dimensioni considerevoli, occultate in un camion frigorifero nel porto di Olbia. L'azione è stata pianificata e attuata sotto la guida del 15° Centro di Controllo di Area Pesca della Direzione Marittima di Olbia, che ha ispezionato diversi veicoli in partenza per il continente.