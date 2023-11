Tragedia alla Maddalena: Velista trovato senza vita dopo richiesta di aiuto

La risposta è stata rapida, con l'aeromobile Drago 148, gestito dal personale altamente qualificato dei vigili del fuoco, spiegato in cielo per localizzare l'uomo in difficoltà. Tuttavia, alla fine, hanno scoperto il naufrago senza vita sugli scogli dell'isolotto di Corcelli. Le operazioni di recupero sono state altrettanto intense. I sommozzatori del 115 sono stati mobilitati per recuperare la salma, un compito delicato che è stato eseguito con la massima professionalità, consegnando poi il corpo alle autorità competenti per ulteriori indagini. Una motovedetta della Capitaneria di Porto è stata dispiegata sul posto per coordinare e assistere nel difficile compito di ricerca e recupero. L'operazione ha visto un massiccio sforzo coordinato che ha coinvolto diversi enti e reparti.





La partenza 11A de La Maddalena, il Reparto Volo di Alghero e il Nucleo Sommozzatori elitrasportato dei vigili del fuoco hanno collaborato strettamente per cercare di portare a termine una missione di soccorso che, purtroppo, si è conclusa con un esito tragico. Questo incidente rappresenta una perdita dolorosa e un monito sulla natura talvolta imprevedibile e pericolosa del mare, nonostante le risorse e l'addestramento delle squadre di soccorso. La comunità di La Maddalena e l'intero mondo della vela sono in lutto per questa tragica perdita, e le condoglianze si estendono alla famiglia del defunto velista.

In una sequenza tragica di eventi, la serenità delle acque di La Maddalena è stata scossa quando un velista ha inviato una richiesta di aiuto la sera del 4 novembre. Nonostante la pronta risposta delle autorità, la situazione ha preso una piega drammatica. Le squadre di soccorso, armate di competenza e risorse, hanno risposto prontamente, ma la tragedia ha previsto un epilogo sommesso e luttuoso. Il velista, a bordo della sua imbarcazione in vetroresina, ha inviato un messaggio di soccorso alla Capitaneria di Porto di La Maddalena.