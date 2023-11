Valor e sacrificio: L'Italia celebra la festa delle Forze Armate

Ecco alcuni esempi di come le Forze Armate italiane hanno contribuito alla difesa della patria: • Durante la Seconda Guerra Mondiale, le Forze Armate italiane hanno combattuto contro le forze dell'Asse e degli Alleati. • Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le Forze Armate italiane hanno partecipato a numerose missioni di pace in tutto il mondo. • Le Forze Armate italiane hanno contribuito a garantire la sicurezza del paese in occasione di eventi importanti, come le Olimpiadi e il Giubileo. La Festa delle Forze Armate può essere estesa in diversi modi.





Ad esempio, le celebrazioni possono includere eventi culturali e sportivi, come concerti, mostre e gare sportive. Inoltre, le celebrazioni possono essere un'occasione per sensibilizzare il pubblico sui valori della difesa e della pace. La Festa delle Forze Armate è una giornata importante per l'Italia, perché celebra il sacrificio e il coraggio di tutti i militari italiani che hanno servito la patria. È un'occasione per ringraziare i militari italiani per il loro servizio e per celebrare il loro contributo alla difesa della patria. Il Presidente Della Repubblica ha raggiunto Cagliari assieme al Ministro della Difesa Guido Crosetto e all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Presenti in tribuna d’onore anche la ministra Marina Calderone, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, il presidente della Regione Christian Solinas, il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, il rettore di Cagliari Francesco Mola e il rettore di Sassari Gavino Mariotti. Le celebrazioni hanno visto la decorazione di cinque bandiere – tre dell’Esercito, una dell’Aeronautica e una dell’Arma dei carabinieri – la sfilata dei vari reparti militari e il passaggio delle Frecce tricolori.





Dal porto hanno risuonato le 21 cannonate a salve dalla nave Alpino. “In occasione della festa delle forze armate voglio ricordare l’ultima perdita, il soldato Claudio Cadeddu, morto in Kosovo dieci giorni fa. Voglio soprattutto mandare l’abbraccio di tutti noi alla figlia di 9 anni, abbraccio che il suo papà non potrà più darle”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, nell’intervento in occasione della celebrazione delle forze armate a Cagliari. Claudio Cadeddu, militare di Quartu Sant’Elena in missione in Kosovo, è morto in un incidente stradale in cui è rimasta ferita anche una collega. Il graduato aiutante in forze al Centro Militare Veterinario di Grosseto era impiegato nella missione italiana in Kosovo in qualità di operatore cinofilo.

