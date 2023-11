Salvataggio tra le fiamme: Ottantenne scampa all'incendio in casa a Sassari

L'incendio, scoppiato in via Matteotti, ha richiesto un rapido intervento dei soccorsi. L'allarme è stato dato poco prima delle ore 16:00, quando un denso fumo ha iniziato a fuoriuscire dall'appartamento al quinto piano di una palazzina situata all'angolo tra via Matteotti e via dei Mille, nel cuore della città di Sassari.





Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale e i sanitari del 118, che hanno lavorato congiuntamente per portare in salvo l'anziana e mettere in sicurezza l'edificio. Dalle prime indagini emerge che le fiamme potrebbero essere state causate da una bombola di gas. L'ottantenne, al momento dell'incidente, stava presumibilmente sostituendo la bombola per alimentare una stufa.





Fortunatamente, nonostante la potenziale pericolosità dell'incidente, la donna non ha riportato gravi conseguenze. Le sue condizioni sono state subito monitorate dal personale medico e definite non preoccupanti. Questo incidente pone l'accento sulla pericolosità dell'uso di bombole del gas in ambito domestico e sottolinea l'importanza delle misure di sicurezza e della prontezza di intervento dei soccorritori, che in questa circostanza hanno dimostrato grande professionalità e tempestività, salvando una vita.

