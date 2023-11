Emergenza in Sardegna: Tromba d'aria nell'oristanese causa devastazione e mobilita soccorsi

Le squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate in tutta la regione per affrontare emergenze causate dal forte vento che ha raggiunto velocità vicine ai 100 km/h. Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, ha riferito su Facebook dell'evento che ha visto volare via tetti, sradicare alberi e danneggiare auto. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Due nuclei familiari a Cabras hanno dovuto lasciare le proprie case dopo che i tetti sono stati danneggiati dalla tromba d'aria. Le persone sfollate hanno trovato rifugio in altre proprietà dello stesso proprietario. Il sindaco ha esortato i cittadini a seguire le allerte meteo e a segnalare eventuali pericoli. Lavori di ripristino e rimozione dei detriti sono in corso.





Contemporaneamente, la tempesta Ciaran ha spinto la Protezione civile regionale ad emettere un bollettino di allerta per forti venti e mareggiate che affliggeranno l'isola fino a venerdì 3 novembre. Le condizioni avverse interessano l'intera regione, con particolare attenzione alle aree costiere e alle zone montane, dove i venti potrebbero intensificarsi ulteriormente. Un secondo bollettino ha evidenziato una criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico in specifiche aree dell'isola. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità, che stanno lavorando per garantire la sicurezza e mitigare gli impatti di questa severa perturbazione atmosferica.

La Sardegna è stata colpita da un violento maltempo che ha provocato danni significativi in diverse aree dell'isola. Nell'Oristanese, una tromba d'aria ha lasciato un segno di distruzione, con danni a case e veicoli, e in alcuni casi ha contribuito all'insorgenza di incendi che hanno minacciato abitazioni e aziende.