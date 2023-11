Eroe del quotidiano: La tragica fine di Antonio Garau nella lotta contro le fiamme a Capoterra

La drammatica vicenda si è consumata ieri sera, quando, in seguito a un rogo divampato nelle sterpaglie circostanti, Garau ha unito le sue forze a quelle dei soccorritori nella battaglia contro il tempo e le fiamme.





Il sacrificio di Antonio è avvenuto intorno alle 23:00, quando, mentre combatteva al fianco dei vigili del fuoco, della Protezione civile e della polizia locale, il suo corpo ha ceduto all'improvviso. La commossa testimonianza di chi era con lui narra di un uomo che, senza esitazione, ha risposto all'appello del dovere, spinto dal desiderio di proteggere coloro che non avrebbero potuto difendersi da soli.





Colto inaspettatamente da un infarto, Garau si è accasciato, lasciando i presenti in una disperata corsa contro il tempo per salvarlo. Nonostante gli immediati interventi di rianimazione eseguiti con dedizione dagli operatori del 118, il destino ha segnato un epilogo tragico per questo eroe silenzioso. Antonio Garau, nato nel 1968 e residente a Capoterra, si è spento facendo ciò che per molti è oltre il dovere: un gesto estremo di altruismo che resterà impresso nei cuori dei suoi concittadini e di tutti coloro che credono nel valore della solidarietà umana.





La comunità di Capoterra piange oggi la perdita di uno dei suoi figli più valorosi, un esempio di coraggio e dedizione che perdurerà come monito e ispirazione.

CAPOTERRA – Un tragico evento ha scosso la comunità di Capoterra, dove Antonio Garau, un operatore della casa per anziani di Fra Giuanni, ha perso la vita in un nobile tentativo di salvaguardare l'edificio e i suoi abitanti dalle grinfie di un incendio.