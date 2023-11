Incendiario seriale arrestato dalla Forestale ad Alghero

L'uomo è stato individuato come presunto responsabile in seguito alle indagini condotte dalla Forestale, partite proprio dopo le segnalazioni allarmate dei residenti per i focolai nei terreni boschivi.

Tra settembre e ottobre aveva tentato più volte di appiccare un incendio in un bosco a sud di Alghero. Ora per un 61enne sono scattati gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.Gli agenti della stazione Forestale di Alghero hanno eseguito nei giorni scorsi l'arresto, su ordinanza del gip del Tribunale di Sassari, emessa su richiesta della Procura.