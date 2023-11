Operazione nebbia gialla: Scoperto ad Alghero un clandestino 'fiume di nicotina' - Blitz della Guardia di Finanza

Oltre 15.000 flaconi, corrispondenti a più di 160 litri di liquido, sono stati rinvenuti insieme a strumentazioni per la miscelazione e il confezionamento, nonché 93.000 sigilli fiscali non autorizzati, pronti per essere applicati sui prodotti finiti. Questa scoperta sottolinea la gravità dell'operazione, che non solo bypassava i canali legali di produzione e distribuzione, ma anche le necessarie misure di sicurezza e controllo qualità. La quantità di liquido da inalazione sequestrata, trasformata in peso, corrisponde a circa 927 chilogrammi. Quando si considera che 1 millilitro di tale liquido equivale all'inalazione di 5,63 sigarette convenzionali, si può capire l'entità del contrabbando sventato.





I prodotti illeciti avrebbero potuto generare oltre 164.000 euro se immessi sul mercato, una cifra non trascurabile che sottolinea il lucro potenziale di tali attività illecite. In risposta a questa scoperta, tutta la merce è stata prontamente sequestrata. Due cittadini di Alghero, identificati come i responsabili di questa attività illegale, sono stati denunciati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, un reato che può portare a gravi conseguenze penali.





Il loro operato non solo ha violato le normative fiscali, ma ha anche messo a rischio la salute dei consumatori, vendendo prodotti potenzialmente insicuri e non testati. Questo blitz mette in luce il lavoro incessante e la sinergia tra le forze dell'ordine e gli enti governativi per tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle normative fiscali. Sottolinea inoltre la necessità di un continuo impegno nella lotta contro il commercio illegale di tabacco e i suoi derivati, un settore che continua a evolversi e che richiede una vigilanza costante.

In una recente operazione congiunta nel cuore di Alghero, la Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno portato alla luce un'attività illecita che ha destato non poco allarme nel settore della regolamentazione dei prodotti del tabacco. La scoperta di un opificio abusivo dedicato alla produzione di liquidi per sigarette elettroniche o vaporizzatori ha evidenziato un fenomeno preoccupante di evasione fiscale e di rischio per la salute pubblica. Il sito individuato si estendeva su un'area di 150 metri quadrati, un laboratorio clandestino attrezzato con macchinari e materie prime necessarie alla produzione di liquidi da inalazione.