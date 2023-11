Il conservatorio di Sassari ricorda Luigi Berlinguer

Proprio nello scorso gennaio, in occasione della solenne inaugurazione dell'Anno accademico 2022-2023, il Conservatorio di Sassari aveva conferito al prof. Berlinguer un’onorificenza accademica assegnata da una commissione presieduta dall’allora prefetto Paola Dessì, perché da ministro della Pubblica istruzione l’on. Berlinguer, che con Sassari, sua città natale, ha costantemente mantenuto un rapporto personale e professionale, si è prodigato con rara sensibilità e intelligenza affinché la musica ottenesse spazio e risorse adeguate nel sistema educativo di istruzione e formazione del nostro Paese.





Al termine del suo mandato ministeriale è stato altresì il principale ispiratore e coordinatore del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti presiedendolo dal 2006, anno della sua istituzione, a oggi. L’organismo, incardinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha compiti di supporto, consulenza, progettazione, monitoraggio e proposta nei confronti dell’Amministrazione per la definizione di contenuti culturali e didattici e dei requisiti professionali necessari alla realizzazione di percorsi formativi incentrati sullo sviluppo della pratica musicale a scuola.

Il presidente del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari e presidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori Ivano Iai ricorda, unitamente al direttore Mariano Meloni e a tutte le componenti accademiche, il prof. Luigi Berlinguer, che tanto lustro ha dato alla Sardegna e al Paese, scomparso nella tarda serata di oggi.