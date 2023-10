Ripristinare il buon senso in una società in declino di valori morali





“C’è tanto bisogno di buon senso. – ha dichiarato una gentile commessa di un noto esercizio di via Is Mirrionis - Nella società stanno venendo a mancare quei valori di solidarietà e rispetto che, solo qualche anno fa, erano il collante dei rapporti tra le persone. Oggi viviamo tra sconosciuti, molte volte non conosciamo il nome dell’inquilino della porta accanto. I valori di questo libretto – ha proseguito la commessa – sono altamente educativi e li condivido in pieno.





Li consegnerò io stessa alle clienti”. In effetti il modo migliore per promuovere un messaggio è il passa parola e, aggiungono i volontari, il buon esempio che segue alla parola. Sì, perché il buon esempio vale più di mille prediche. Spesso inascoltate. Infatti, il sesto precetto del libretto raccomanda di dare il buon esempio perché, come scrive l’autore: “Noi influenziamo molte persone. Questa influenza può essere buona o cattiva…. Le persone che ci vivono accanto, che lo ammettano o meno, non possono che esserne influenzate”. Le iniziative dei volontari continueranno ad oltranza nei quartieri di Cagliari e Olbia così come in altre località della Sardegna.

I quartieri popolari di Olbia e Cagliari, nella serata di martedì 31 ottobre, saranno ancora una volta coinvolti dai volontari della Fondazione “La Via della Felicità” nella distribuzione dell’omonimo libretto, ultima fatica letteraria del filosofo L. Ron Hubbard, che lo stesso autore ha sottotitolato: “Guida basata sul buon senso per una vita migliore”. Per i residenti nei quartieri popolari del capoluogo sarà l’ottava settimana consecutiva che riceveranno la visita dei volontari. Ormai quasi tutti i commercianti dei quartieri visitati hanno ricevuto la loro copia omaggio personale e, condividendo lo scopo di volontari, accettato di divulgare il messaggio regalando, a loro volta, il libretto ai clienti.