Voci e silenzi in aula: Il calvario di Ilaria Saladdino e la memoria spezzata di una tragedia familiare

Non vi è eloquenza, ma il linguaggio crudo dei fatti: l'ascia, la separazione, i figli in mezzo, il rifiuto di un assegno di mantenimento. Il suo dire è scandito da "Gli ho detto che sarei andata dall'avvocato e poi mi sono allontanata con il passeggino", parole che risuonano nella corte come un eco di normalità prima del caos. Di fronte a lei, Fulvio Baule, l'uomo che le ha reciso i fili della quotidianità con una violenza che sembra incomprensibile, un uomo ora curvo sotto il peso delle parole della moglie.





La sua figura, assente durante l'atto atroce, si materializza ora in aula, in attesa di fornire una sua versione dei fatti in una prossima udienza. Tra il dire e il dolore di Ilaria, che adesso lotta con la riabilitazione, la cronaca si dipana. Non vi sono giustificazioni, solo la narrazione di un'esistenza che cerca di ricucirsi, frase dopo frase, mentre la giustizia segue il suo corso inesorabile.

Nella solennità di un'aula giudiziaria, dove il destino umano si srotola nei racconti, a volte frammentari, di chi ha visto la propria esistenza stravolta da un gesto violento, la vicenda di Ilaria Saladdino assume i contorni di una tragedia greca in chiave moderna. La scena è quella della Corte d'assise di Sassari, palcoscenico involontario dove Ilaria, scampata per un soffio alla morte, si presenta come testimone e vittima. Il suo racconto è un tessuto di parole e silenzi, interrotti da amnesie e sforzi per articolare la memoria di una serata d'inferno.