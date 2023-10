Dramma su due ruote: Perde la vita un cinquantenne nel cuore di Quartu

La tranquillità di via Leonardo da Vinci è stata spezzata dal suono sinistro di un incidente stradale che ha lasciato una comunità in lutto e sollevato nuovamente questioni sulla sicurezza stradale. I dettagli sono ancora nebulosi, ma le conseguenze sono state fatali: nonostante l'intervento immediato dei vigili del fuoco e il tentativo disperato del team medico del 118 di rianimare il centauro, la morte non ha lasciato scampo.





Resta da chiarire il motivo per cui la moto di grossa cilindrata sia stata trovata semidistrutta sull'asfalto, con le prime indagini che puntano a una possibile invasione di corsia come causa del sinistro. La comunità di Quartu è stata scossa da questo evento luttuoso, che si aggiunge a un elenco troppo lungo di vite spezzate sull'asfalto. Si leva quindi un coro di richieste di maggiore attenzione e di misure preventive, affinché le strade non diventino teatri di tragedie annunciate. Nel frattempo, il ricordo di un uomo che ha trovato una fine tanto improvvisa quanto ingiusta si fa strada tra il dolore e la rabbia di chi resta a domandarsi come certe tragedie possano ancora accadere.

Un quieto pomeriggio nel litorale di Quartu si è trasformato in tragedia quando un impatto mortale ha strappato la vita a un motociclista cinquantenne.