Alghero: Fiducia nei giovani, il Comune sostiene Intercultura

Con Mario Conoci presenti gli assessori Giovanna Caria e Alessandro Cocco, i responsabili dell'organizzazione ed i volontari cittadini che hanno potuto fornire tutte le informazioni agli studenti algheresi per partecipare (e vincere) uno dei centinaia di posti a disposizione in tutto il mondo. Fino al 10 novembre è infatti possibile iscriversi (www.intercultura.it) al concorso dedicato agli adolescenti interessati a vivere e studiare all’estero in 60 Paesi nel mondo. Nell'ultimo anno ben 12 ragazzi di Alghero hanno potuto fare un'esperienza all'estero grazie a Intercultura. Il Comune di Alghero sostiene già da qualche anno fattivamente le attività con un contributo per borse di studio che consentano a ragazzi meritevoli di fare questa straordinaria esperienza

