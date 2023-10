L'incredibile imprenditore agricolo di Pimentel: oltre al furto, coltivava un'insolita "erba"

Mentre i carabinieri si aspettavano di trovare al massimo qualche refurtiva legata al furto di un market, si sono ritrovati davanti a una scorta di marijuana imponente. Sì, perché nel suo casolare rustico, il nostro aspirante agricoltore aveva allestito un laboratorio per la coltivazione di 72 chilogrammi di canapa, con tanto di generatore di aria calda e sistemi di irrigazione all'avanguardia. Un piccolo agriturismo del narco-turismo, si potrebbe dire.





La sua "azienda agricola" era così ben attrezzata da far pensare che il nostro abbia perso l'occasione di fare la guida per seminari sull'agricoltura innovativa. Ma ora, invece di essere al centro di un caso di studio per aspiranti agronomi, si ritrova ai domiciliari, probabilmente meditando sul fatto che, forse, le patate rendono meno, ma non portano dietro le sbarre.





Mentre la canapa sequestrata verrà analizzata per il contenuto di THC, ci si chiede se il nostro "agricoltore" avesse previsto nel suo business plan anche una voce per l'eventuale accomodamento presso le strutture penitenziarie. Il che dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, che l'agricoltura, anche quella più "alternativa", non è per dilettanti. E che, magari, la prossima volta potrebbe essere più produttivo coltivare qualcosa di meno eccitante, come i pomodori.

In un tranquillo angolo della campagna di Pimentel, dove la maggior parte degli onesti cittadini si dedica alla coltivazione di prodotti a km zero, un 36enne ha deciso di diversificare il business familiare con una coltura decisamente più redditizia, ma non esattamente legale. Pare che l'uomo, non contento delle tradizionali entrate, abbia trovato nel mercato della canapa una via più "verde" per arricchirsi.