Nei campi di Serramanna: La terra che non ti aspetti restituisce oltre cinque chili di hascisc

Il fortuito agricoltore, nei panni inaspettati di un investigatore da operetta, si è imbattuto nella sostanza stupefacente, ben occultata tra le sterpaglie, come se la terra stessa volesse sussurrare le sue storie di contrabbando. Chi può dire cosa passa per la testa di un contadino quando, invece del frutto del suo lavoro, la terra gli restituisce i frutti proibiti del mercato nero? La droga, quasi per scherno, giaceva lì, in località Cuccuru, forse fiduciosa nell'indifferenza dei passanti, ma non abbastanza per sfuggire all'occhio di chi quella terra la calpesta ogni giorno.





Il nostro uomo, in un impeto di civica virtù, ha digitato il 112, invocando l'intervento dei carabinieri. I militari, temprati nelle battaglie contro il crimine di questa silenziosa campagna, sono arrivati da Serramanna e Villacidro e hanno recuperato sei pacchi, i cui contenuti sommati raggiungevano il peso non indifferente di 5,1 chili di hascisc. Un bel carico per i mercanti della notte, sicuramente nascosto lì da mani esperte che avrebbero fatto ritorno per il loro malloppo. Ora, mentre i carabinieri setacciano la zona in cerca di indizi che possano rivelare la provenienza di questa droga, una domanda sorge spontanea: chi saranno mai i signori dell'ombra che hanno fatto delle campagne di Serramanna il nascondiglio per il loro losco commercio? E soprattutto, avranno avuto il tempo di rimpiangere il loro errore, o staranno già pianificando il prossimo colpo?

