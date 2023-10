Alghero: “Una vita”, un successo la mostra su Gavino Sanna

Le campagne di Gavino Sanna hanno fatto la storia e ancora oggi molti marchi devono la loro immagine nel mondo al suo genio creativo. L'esposizione di Alghero è un viaggio in cinque stanze che ripercorrono la sua carriera: dalle campagne pubblicitarie e sociali sulla Sardegna a quelle nazionali e internazionali, passando per le celebri caricature e gli iconici disegni. Un’esposizione unica per ammirare l’evoluzione della comunicazione negli anni e capire come la pubblicità può essere un’arte.

Ancora qualche giorno a disposizione per recarsi presso il complesso culturale del Quarter, ad Alghero, e visitare l'esposizione dedicata alla creatività firmata Gavino Sanna. Spazi espositivi aperti anche mercoledì 1 novembre e giovedì 2 novembre, dalle 16.00 alle 19.00 (ingresso sempre da Largo Lo Quarter). Inaugurata lo scorso 22 settembre, la mostra organizzata da Fondazione Alghero nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero dell'Interno " Alghero Experience - Un patrimonio da raccontare", che celebra le opere del più famoso e premiato pubblicitario italiano, ha riscosso un grande successo di pubblico e coinvolto numerosi studenti delle scuole del territorio.