Furia domestica a Domus de Maria: Arrestato 44enne per violenta aggressione alla compagna

L'incidente ha avuto luogo ieri, quando, dopo una serie di insulti, l'uomo ha sfogato la sua furia sulla compagna con calci e pugni. Al momento dell'arrivo dei carabinieri, il 44enne si trovava in stato di ebbrezza. L'intervento di un'ambulanza ha permesso di trasportare tempestivamente la vittima al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità, dove è stata trattata per le ferite subite, fortunatamente non letali.





Dopo aver trascorso alcune ore nella caserma di Cagliari, l'aggressore è stato incarcerato nel penitenziario di Uta, dove attende di rispondere delle sue azioni alla giustizia. Questo episodio di violenza mette in luce l'incessante battaglia contro l'abuso domestico e la necessità di proteggere le vittime mentre si perseguono gli autori di tali atti barbarici.

In un atto di violenza domestica che ha scosso la comunità di Domus de Maria, un uomo di 44 anni, già noto alle autorità, è stato tratto in arresto con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri hanno risposto prontamente alla chiamata di soccorso lanciata dalla compagna dell'aggressore, intervenendo per sedare una situazione di pericolo e violenza che ha lasciato la donna con ferite multiple.