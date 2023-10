Scacchiere politico sardo: Equilibri, strategie e attese verso le regionali 2024

La strategia del centrodestra sembra essere quella di attendere eventi significativi, come sottolineato dalla dichiarazione: "La maggioranza di centrodestra vuole aspettare l'appuntamento istituzionale del 4 novembre che vedrà a Cagliari il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto." Tuttavia, "Prima di quella data è difficile che arrivi qualsiasi ufficialità." I vertici del centrodestra, rappresentati da Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (FI), sono coinvolti in discussioni a Roma che potrebbero influenzare le scelte regionali: "Oggi a Roma è previsto un incontro tra i segretari [...] si potrebbe anche parlare degli appuntamenti elettorali in Sardegna e Basilicata." Il presidente uscente, Solinas, sembra pronto a ricandidarsi, ma "Ma la situazione è più complessa: Fdi spinge per il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, mentre Fi non rinuncia ai suoi due nomi, Pietro Pittalis e Alessandra Zedda." Inoltre, vi è una richiesta di maggiore autonomia nella selezione dei candidati: "Il Grande centro continua a chiedere [...] che la scelta sia fatta 'dai sardi in Sardegna'". Il centrosinistra, dal canto suo, affronta le sue sfide interne.





Un incontro decisivo si terrà presto: "Oggi, 31 ottobre, alle 16 a Oristano il Pd ha convocato la direzione regionale che dovrebbe chiudersi con un nome condiviso da presentare agli alleati." Nonostante la resistenza alle primarie, specialmente da parte dei pentastellati, crescono le voci che chiedono di ripensare questa decisione: "Il la lo avevano dato i Progressisti con la richiesta di 'mini primarie'". La pressione aumenta con iniziative come la petizione di Raffaele Paci che "in una giornata ha quasi toccato le 800 firme." Infine, Italia Viva si pone come potenziale fattore determinante, pronta a prendere una decisione dopo la nomina ufficiale dei candidati: "Il ruolo da ago della bilancia se lo vorrebbe ritagliare Italia Viva [...] Il leader Matteo Renzi, ieri a Cagliari, lo ha detto chiaro: 'Stare al centro ci permette di scegliere con tranquillità e lo faremo insieme ai sardi che stanno con noi'." La situazione è fluida e l'esito delle alleanze e delle candidature rimane aperto.

La scena politica sarda è animata da intensa attività in vista delle elezioni regionali del 2024. "Tra candidature già in campo e ricerche di equilibri che in ogni caso passano per Roma, in Sardegna è una settimana di movimenti e attese in entrambi gli schieramenti che si preparano alla corsa per le Regionali 2024."