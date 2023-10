Halloween in piazza ad Oristano: Una serata magica in piazza Eleonora

Un appuntamento per tutte le età, una festa pensata per intrattenere, sorprendere e unire: la piazza si trasformerà in un teatro all'aperto, ospitando attività, spettacoli e stand dedicati al cibo pensati per un pubblico variegato. Bambini, famiglie e giovani troveranno spazi ed eventi su misura per loro. Dai colori autunnali delle foglie ai profumi di zucche e candele; il programma inizia nel primo pomeriggio, alle 16:30, con un'area dedicata ai più piccoli: un'avvincente sessione di truccabimbi, palloncini per tutti, giochi animati di baby dance e un originale laboratorio di intaglio zucche - per quest'ultimo, è richiesta la prenotazione. Un team di professionisti del trucco trasformerà i visi dei bambini in piccole opere d'arte a tema Halloween. La musica e i giochi della baby dance li coinvolgeranno in danze e risate, unita a tante zucche da intagliare in maniera originale.





Lo spettacolo continuerà con l'arrivo della sera: dalle 21:00 la piazza si illuminerà con le vibrazioni e i ritmi coinvolgenti dei Funk Cake, band che ha già dimostrato di saper scatenare il pubblico con i loro ritmi “funkeggianti”. Dalle 23.00 spazio al deejay set di Davide Spanu, affermato e apprezzato deejay locale accompagnato dalla voce magnetica di Federico Zucca, pronti a far ballare i presenti. La magica serata sarà condotta da due giovani influencer, Stefano Floris e Tiziana Nuvoli, meglio conosciuti come Floris e Nu. Dopo il successo televisivo con il format "... alla ricerca dei sardi nel mondo", il carismatico duo sarà una presenza costante durante la serata. E non solo come presentatori: dal pomeriggio avranno un proprio stand, dove i fan potranno interagire con loro e anche acquistare una copia del loro libro debutto, "Danzando sotto la pioggia".





Un ringraziamento speciale e personale va all'intero team che ha reso possibile questo evento, fondendo grande passione e impegno: partendo dal Presidente Gianni Ledda alla Vice Presidente Ilaria Canu, tutto il CDA, il revisore dei conti Alessio Sanna, Francesco Marras, del direttivo del gruppo tamburini e trombettieri della Pro Loco, e tutti i soci. Comunicazione e coordinamento sono stati curati dall’agenzia WaveWeb di Stefano Caria, con la consulenza di Claudio Simbula. Un caloroso ringraziamento va infine al Comune di Oristano, all'Assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi, che ha promosso l’iniziativa, mettendo a disposizione la splendida Piazza Eleonora, cornice ideale per una notte di festa indimenticabile. Per maggiori informazioni si può telefonare al n. 078370621.

Martedì 31 ottobre la colorata magia di Halloween è pronta a diffondersi nel cuore di Oristano, con un divertente evento organizzato dalla Pro Loco della città L'atmosfera di Halloween è pronta a conquistare il cuore di Oristano. La Pro Loco oristanese è entusiasta di presentare "Halloween in piazza", un evento che promette di essere "Fuori dal comune", ospitato proprio nel cuore pulsante della città - la centralissima Piazza Eleonora - giocando piacevolmente su un simpatico doppio senso.