L'extra time di Mr Simon: Risveglio spettacolare del Cagliari all'Unipol Domus

Giocatori come Oristanio, Viola e lo stesso Pavoletti hanno dimostrato la loro maestria, dominando gli ultimi momenti cruciali della partita. Questa vittoria rappresenta il primo trionfo stagionale per il Cagliari, che ora vanta sei punti in classifica, raggiungendo l'Udinese al 18° posto. Ma c'è un dato ancor più impressionante: il Cagliari è la prima squadra nella storia della Serie A a conquistare una vittoria dopo essere stata in svantaggio di tre gol al 70° minuto di gioco. Un record che testimonia lo spirito indomabile dei rossoblù. Il trionfo ha elettrizzato l'Unipol Domus, con i tifosi in delirio per la spettacolare rimonta. Sotto la guida di Ranieri, si nota una crescita costante del Cagliari. Con il ritorno degli infortunati, la squadra ha ritrovato un equilibrio chiave. Ma ciò che ha realmente fatto la differenza sono stati i calciatori tecnicamente più dotati.

In un emozionante "Lunch match" all'Unipol Domus, il Cagliari ha offerto una prestazione indimenticabile. Dopo aver ceduto il palcoscenico agli avversari nel primo tempo, ritrovandosi in svantaggio di due reti grazie alla doppietta di Soule' e con il colpo del terzo gol di Brescianini, la squadra ha mostrato una resilienza incredibile. In soli venti minuti, il Cagliari ha ribaltato le sorti dell'incontro, mettendo a segno ben 4 reti, con Pavoletti che ha brillato realizzando una doppietta decisiva.