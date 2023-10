Cronaca Sarà un Cagliari da battaglia. Alla ricerca della prima vittoria in campionato contro il Frosinone dell’ex-Di Francesco

Sfida importante con il Frosinone. Il Cagliari potrà contare ancora una volta su stesso. L’apporto del pubblico della “Unipol Domus” una componente in più. Tutto finalizzato a centrare la prima vittoria in questo torneo cominciato con marce basse. Anzi, bassissime. L’ultimo posto in classifica scotta e non rende merito a quelle che sono le reali potenzialità. Il tecnico Claudio Ranieri ha grinta da vendere, ma prima di tutto è tornato sulle polemiche arbitrali del post gara di Salerno: "Non c’è rabbia, non ci abbiamo più pensato, non ne abbiamo più parlato, c'è stata l'amarezza sul momento, ma c'è un'altra partita e non possiamo stare ancorati al passato. Ci sono altre partite, difficoltà in ogni gara dovute ad avversari e schemi differenti, per cui dovremo essere molto attenti, molto preparati e soprattutto concentrati”. Il tecnico di Testaccio ha parlato della scelta di tenere Petagna e Pavoletti in panchina tutta la partita contro la Salernitana: "Rischio malumore? Peggio per loro. Io devo fare delle scelte per il bene del Cagliari. Loro si impegnano, lottano, se c'è qualcuno che molla non fa parte del nostro modo di pensare”. Ranieri ha poi voluto puntualizzare sui singoli: "Mancosu in buona forma è un asso in più che mi posso giocare, finora non era in condizioni ottimali. L'ho messo dentro proprio perché avevo necessità di fare quella partita, anche se non veniva da settimane di lavoro intenso. L'ho rischiato, sapevo che non aveva i 90 minuti. Questa settimana s'è allenato, ha fatto quasi tutto coi compagni, è una opzione che mi porto per la prossima partita. Lapadula ha bisogno di tempo, è tornato con noi ma ancora non è al meglio e non è facile ritrovare il campo e giocare subito una gara ufficiale di Serie A. Luvumbo? Segna, per ora segna quasi soltanto lui, godiamocelo in attesa degli altri, deve crescere ancora sotto il profilo del dialogo coi compagni, ma sicuramente sta facendo molto bene e siamo tutti contenti. Petagna aveva iniziato molto bene a Bologna, poi un problemino al polpaccio gli ha tolto due settimane di lavoro con il gruppo, ha una struttura imponente, lo monitoriamo e stiamo lavorando per rimetterlo al top. Nandez è molto importante per noi, sa trasformare l’azione da difensiva in offensiva, ragioneremo su quale ruolo cucirgli addosso. Chi in porta? La mia fiducia su Radunovic non è mai cambiata di una virgola, domenica giocherà però ancora Scuffet”. Il Frosinone è formazione di tutto rispetto, che a grandi linee ricalca quella della passata stagione in cadetteria. Il mister non si fida: "Una gara importante, come tutte, ma affrontiamo una delle due rivelazioni del campionato insieme al Lecce. Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro, qui a Cagliari non riuscì, ora a Frosinone si sta divertendo e mettendo in pratica il suo credo. Giocano in verticale, con qualità e velocità sin dal possesso nella propria metà campo: dovremo essere bravi, pronti a una gara difficile per tutti i 90’ e oltre. Il Frosinone sta bene, ha iniziato al meglio, c’è fiducia, sono una sorpresa e quando hai questo stato d’animo è più facile che riescano le giocate anche più complicate. Vengono da una Serie B vinta e quindi arriveranno qui con grande ottimismo”.??