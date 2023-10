Cronaca Giuseppe Aneris, eroe tra le Vette: la montagna silenzia un simbolo del soccorso alpino

In un pomeriggio dal cielo terso, il Supramonte di Dorgali ha visto cadere uno dei suoi valorosi, Giuseppe Aneris, affettuosamente conosciuto come Jose. Uomo di 62 anni, oristanese, con vent'anni di servizio appassionato e dedicato al Soccorso alpino e speleologico della Sardegna, Aneris ha affrontato la sua ultima scalata nella località Iscala de Su Lisandro. Questa escursione, non nuova per lui, si è trasformata in tragedia. Una caduta da circa 50 metri ha messo fine alla sua avventura terrena, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi colleghi e amici. Il Soccorso alpino, che per vent'anni aveva visto Jose in prima linea in ogni emergenza, ha dovuto questa volta affrontare il compito straziante di recuperare uno dei propri. L'elisoccorso dell'Areus, decollato da Alghero, è arrivato sul luogo dell'incidente, ma per i medici non c'era nulla da fare se non constatare il tragico epilogo. Oltre alla sua devozione per la montagna, Aneris era noto anche nel mondo dello sport: nel 1982 si era laureato campione italiano di paracadutismo juniores. Tuttavia, una delle storie più toccanti che lo aveva visto protagonista risaliva al 2014, quando era sopravvissuto a una devastante tormenta in Nepal che aveva tolto la vita a molte persone. Giuseppe "Jose" Aneris era un eroe, una leggenda, e la sua scomparsa lascia una cicatrice profonda nel cuore della comunità montanara e non solo.