Cronaca Un vicolo e una roncola: Trame di un vecchio odio a Donori

A Donori, dove le mura delle case raccontano storie secolari, un improvviso gesto violento ha spezzato il silenzio della notte. Una roncola, tradizionale strumento di lavoro, si è trasformata nell'emblema di una vendetta. In via Cesare Battisti, un rispettato operaio di 42 anni ha deciso di risolvere vecchi dissapori con un vicino quarantacinquenne, ben conosciuto alle forze dell'ordine. Un diverbio, forse insignificante in sé, ma aggravato da vecchi rancori, ha portato alla tragica aggressione. Il chiasso dell'assalto e i lamenti dell'aggredito hanno echeggiato nella strada, mentre l'aggressore cercava di scomparire. Tuttavia, grazie a testimoni pronti e vigili, le forze dell'ordine hanno rintracciato l'uomo e l'arma incriminata. La sua casa, oltre all'arma del reato, ospitava diverse altre armi, ricordo di una passione venatoria. Donori, avvolta nelle sue tradizioni e storie di faide, ci mostra come piccoli attriti possano risvegliare animosità sepolte. E mentre il paese ritorna al suo abituale riposo, le ombre di questa notte turbolenta resteranno a lungo nelle memorie.