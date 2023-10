Cronaca Cap d'Any: ad Alghero si "balla sul mondo"

Anna e Tedua (29 dicembre), Voglio tornare agli Anni '90 (30 dicembre), Ligabue. (31 dicembre). "Ad Alghero si balla sul mondo". Saranno tre giornate di puro divertimento e grandi eventi per giovani e famiglie in Riviera del Corallo nel weekend di Capodanno. "Alghero si conferma capitale del Capodanno in Sardegna, un appuntamento importante per la città che si riprende la ribalta nazionale che contribuirà a fare girare l'economia, sostenendo le aziende del territorio". Parole del sindaco Mario Conoci che plaude l'impegno dell'Amministrazione, della Fondazione Alghero e dei promoter. In allegato le dichiarazioni video liberamente condivisibili. La presentazione ufficiale del programma è fissata per la giornata di sabato 11 novembre 2023.