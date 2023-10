Cagliari: Torna l’Alopecia day nella Dermatologia del San Giovanni di Dio

I pazienti con diagnosi di alopecia areata confermata durante la prima visita generale, richiesta dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta – spiega la professoressa Atzori - vengono indirizzati all’ambulatorio specialistico dedicato, di cui è responsabile la dottoressa Silvia Sanna e in cui attualmente sono seguiti oltre 100 pazienti. «Recentemente – continua la direttrice della Dermatologia- grazie ai notevoli progressi nel trattamento delle malattie immuno-mediate è stato approvato un primo farmaco sistemico, attualmente prescrivibile solo in ambito ospedaliero per le forme gravi di alopecia areata, ma che apre nuovi orizzonti nella gestione di questa patologia fino a poco tempo fa orfana, considerata un problema esclusivamente "estetico"». La Giornata Nazionale Alopecia Day, del 27 ottobre, è arrivata alla sua quinta edizione e vede coinvolta la struttura della Dermatologia del San Giovanni di Dio sin dall’anno zero, nel 2018.

La Dermatologia del San Giovanni di Dio, diretta dalla professoressa Laura Atzori, rinnova l’impegno in favore della sensibilizzazione sull’alopecia areata. Oggi, venerdì 27 ottobre, sono stati offerti consulti gratuiti con gli specialisti insieme a incontri di carattere informativo con i volontari dall’Associazione Pazienti “ALOPECIA and Friends”. L’alopecia è una malattia autoimmune che colpisce gli annessi piliferi portando ad una progressiva caduta dei capelli e peli. Colpisce circa 1 persona su 1000, soprattutto giovani adulti.